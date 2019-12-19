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Женщина в алкогольном опьянении убила своего знакомого в Домодедове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Декабря 2019, 12:22
Как информирует сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что при совместном распитии алкоголя женщина в ссоре нанесла несколько ножевых ранений своему знакомому, который скончался от полученных ран.
Уточняется, что 17 декабря в 13:31 в городе Домодедово, на улице Рабочая, в квартире с колото-резаным ранением брюшной полости обнаружен труп 55-летнего мужчины.
Убийство произошло в ходе совместного распития спиртных напитков. Женщина в ссоре ударила несколько раз ножом пострадавшего в область живота.
Труп был направлен в морг. Подозреваемую в убийстве задержали.
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