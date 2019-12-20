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Шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Ленинском округе
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Происшествия — 20 Декабря 2019, 12:17
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в Ленинском округе на Расторгуевском шоссе произошла дорожная авария с участием маршрутного такси и трактора дорожной службы, в ДТП пострадали шесть человек.
Отмечается, что в 09:40 19 декабря от очевидца поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля по адресу: городской округ Ленинский, Расторгуевское шоссе, поворот на поселок Боброво.
В результате нарушения правил дорожного движения, произошло касательное столкновение маршрутного такси Mercedes Sprinter, следовавшего по маршруту «Видное – метро «Аннино» и трактора дорожной службы. В маршрутном такси находилось 17 человек.
В ДТП пострадали 6 человек, все от госпитализации отказались, их отправили на амбулаторное лечение.
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