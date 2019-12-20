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Пожар произошел в дачном доме в Чехове
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Происшествия — 20 Декабря 2019, 12:19
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров в дачном доме в поселке Новый быт городского округа Чехов.
В 06:04 19 декабря от очевидца поступил сигнал о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Чехов, поселок Новый быт, дом 10.
Отмечается, что по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дачного дома по всей площади – 150 квадратных метров. В 06:50 локализация пожара на площади 150 квадратных метров; в 07:20 ликвидация открытого горения; в 10:20 полная ликвидация пожара.
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