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18‑летняя девушка порезала ножом сожителя в городском округе Электросталь
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Происшествия — 24 Декабря 2019, 12:06
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью, что в поселке Елизаветино городского округа Электросталь задержали девушку 2001 года рождения, ее подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя.
Отмечается, что преступление было совершено 22 декабря в поселке Елизаветино, в доме в Центральном переулке. Из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением, колото-резаным ранением в ГБУЗ МО «Электростальская ЦГБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1998 года рождения.
По подозрению в совершении преступления задержали девушку 2001 года рождения, сожительницу пострадавшего. По данным МВД, молодые люди поссорились в время застолья.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанная находится под подпиской о невыезде.
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