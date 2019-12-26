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Один человек погиб в ДТП с участием четырех машин в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Декабря 2019, 12:06
Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что на региональной автодороге Москва — Касимов произошла дорожная авария с участием четырех автомобилей, в результате ДТП погиб один человек.
Отмечается, что около 9:30 на 50 километре региональной автодороги Москва — Касимов произошло столкновение автомобилей Chevrolet, Ford, Hyundai и «Газель». В результате ДТП погиб один человек.
Все обстоятельства дорожной аварии выясняются.
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