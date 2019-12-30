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Двухлетнего мальчика нашли под балконом жилого дома в Павловском Посаде
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Происшествия — 30 Декабря 2019, 11:48
Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в подмосковном Павловском Посаде полиция проводит проверку по факту обнаружения двухлетнего мальчика под балконом жилого дома.
Отмечается, что утром 30 декабря в полицию поступила информация о том, что под балконом жилого дома на улице Кузьмина в Павловском Посаде обнаружен ребенок. По прибытии на место полиция нашла двухлетнего мальчика, он был оперативно передан медикам. Проводится проверка.
Уточняется, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
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