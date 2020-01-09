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В Красногорске и Истре разыскивают пропавшего неделю назад 42‑летнего мужчину
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Происшествия — 9 Января 2020, 12:11
Как информируется в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте», что в городских округах Красногорск и Истра разыскивают 42-летнего Сергея Армашова, который пропал 2 января.
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Армашов Сергей Петрович, 42 года, городской округ Красногорск – городской округ Истра. Со 2 января 2020 года его местонахождение неизвестно».
Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, плотное телосложение, седые волосы, каре-зеленые глаза. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, на рукавах синие полоски, на нем были черные джинсы и ботинки того же цвета.
Информацию о месте нахождения Армашова можно сообщить по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или по единому номеру спасения 112.
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