10января 2020
пятница
|
В Подмосковье проверили более 500 супермаркетов после сообщения о минировании
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 10 Января 2020, 12:27
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в Московской области проверили более 500 магазинов «Перекресток» и «Пятерочка» из-за анонимного электронного письма о минировании, взрывных устройств не обнаружили.
Отмечается, что днем 9 января на электронную почту Черемушкинского суда Москвы поступило электронное письмо с угрозой минирования супермаркетов «Перекресток» и магазинов «Пятерочка» на территории Подмосковья.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий проверено 504 объекта: супермаркеты «Перекресток» – 60 объектов; магазин «Пятерочка» – 444 объекта. В 19:10 поиск взрывчатых веществ и подозрительных предметов завершили, вызов ложный.
Эвакуация посетителей и персонала не проводилась.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры