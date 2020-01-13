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Один человек погиб в результате возгорания в бане в Клину
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Происшествия — 13 Января 2020, 12:15
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в деревне Аксеново городского округа Клин в бане произошло возгорание, общая площадь пожара составила 35 квадратных метров, в результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали.
Отмечается, что в 18:24 12 декабря поступил сигнал о возгорании в бане по адресу: городской округ Клин, деревня Аксеново, дом 24. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение бани с пристройкой по всей площади. В 18.50 – пожар локализован на площади 35 квадратных метров. В 19.07 – ликвидация открытого горения.
По данным МЧС, всего в результате происшествия пострадали три человека, один из которых погиб.
В ликвидации возгорания участвовали 19 человек и семь единиц техники.
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