14января 2020
вторник
|
Пять человек пострадали в результате массового ДТП в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 14 Января 2020, 12:38
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что на 31-м километре трассы М-9 «Балтия» совершили столкновение четыре автомобиля, пострадали пять человек, обстоятельства происшествия выясняются.
Отмечается, что 13 января около 20:30 на 31-м километре автодороги М-9 «Балтия» (Московская область), по предварительной информации, столкнулись четыре легковых автомобиля, которые двигались в сторону Московской области, один из них впоследствии загорелся. В результате ДТП пять человек получили телесные повреждения.
На месте дорожной аварии работали сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия выясняются.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры