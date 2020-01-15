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Пожар вспыхнул в строении в Долгопрудном
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Января 2020, 12:06
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью, что пожарные потушили открытое возгорание в здании в подмосковном Долгопрудном.
Уточняется, что 15 января в 09:41 поступил сигнал о пожаре в строении по адресу: городской округ Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 7.
На место убыла оперативная группа Долгопрудненского пожарно-спасательного гарнизона. В 11:03 - локализация на площади 10 квадратных метров. В 11:04 - ликвидация открытого горения.
Дальнейшая информация уточняется.
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