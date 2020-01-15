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Три человека погибли при пожаре в нежилом выселенном доме в Раменском округе
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Происшествия — 15 Января 2020, 12:15
Как проинформировала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области, что в подмосковном городском округе Раменский в нежилом выселенном доме произошел пожар на площади 200 квадратных метров, в результате которого погибли три человека.
Отмечается, что в 21:35 14 января от очевидца в ЦППС Раменского МПСГ поступил сигнал о горении нежилого выселенного дома по адресу: городской округ Раменский, улица Воровского, дом 16.
После ликвидации пожара были найдены тела трех погибших.
На сайте ГУ МЧС РФ по Московской области отмечается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на 1 и 2 этажах на площади 200 квадратных метров.
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