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Подозреваемого в сбыте более 1 кг наркотиков задержали в Одинцовском округе
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Происшествия — 16 Января 2020, 12:18
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали в деревне Раздоры Одинцовского округа 40-летнего жителя Республики Башкортостан, которого подозревают в сбыте наркотиков.
В ходе личного досмотра в сумке задержанного полицейскими обнаружено и изъято пять свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством – героином, общим весом более 900 граммов.
Также полицейскими в телефоне задержанного были обнаружены адреса закладок наркотиков. В итоге удалось найти два тайника с такими же сверками с наркотиками.
Всего из незаконного оборота изъято более 1 килограмма героина.
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