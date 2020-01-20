20января 2020
понедельник
|
Станции метро и роддома «заминировали» в Москве
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 20 Января 2020, 12:31
Как информирует Nation News, что в столице поступили сообщения об угрозах взрыва на станциях метро, а также в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» и трех роддомах.
Отмечается, что по информации экстренных служб столицы, поступили сигналы об угрозе взрыва на всех станциях метрополитена. Кроме того, проверяются на наличие взрывных устройств все магазины «Магнит» и «Пятерочка».
Кроме того, проверки из-за угроз минирования проходят в трех роддомах столицы.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
ночью -1 +1 утром 0 +2
Котировки
Партнеры