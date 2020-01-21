21января 2020
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Молодого человека госпитализировали после драки в Зарайске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Января 2020, 12:14
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что между двумя молодыми людьми в Зарайске произошел конфликт, в результате одного пострадавшего госпитализировали.
Отмечается, что 20 января в 03:22 с площади Урицкого в Зарайске бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» госпитализирован молодой человек 2001 года рождения.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД молодой человек 1996 года рождения. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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