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Три человека пострадали во время пожара в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Января 2020, 12:20
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в квартире жилого дома в селе Сергиево-Посадского городского округа произошел пожар, в результате происшествия пострадали три человека.
Отмечается, что возгорание дивана произошло в квартире многоэтажки в селе Константиново на улице Октябрьская, 10. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Возгорание ликвидировано. В результате пожара погибших нет, пострадали три человека. Пострадавших доставили в городскую больницу Сергиева Посада.
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