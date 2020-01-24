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В Люберцах задержали одного из злоумышленников, совершивших разбой
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Происшествия — 24 Января 2020, 12:07
Как проинформировало МУ МВД России «Люберецкое», что сотрудники полиции подмосковных Люберец задержали одного из злоумышленников, напавших на жителя Средней Азии и ограбивших его.
Отмечается, что в дежурную часть 2-го отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от жителя Средней Азии о том, что двое неизвестных, находясь около одного из домов на улице Юбилейная Люберец, угрожая пистолетом и ножом, похитили принадлежащие ему два мобильных телефона и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 57 тысяч рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан один из подозреваемых – 22-летний житель Республики Калмыкии. В отношении подозреваемого Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 162 УК РФ «Разбой».
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