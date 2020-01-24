24января 2020
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Торговые ряды загорелись в Раменском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Января 2020, 12:11
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что 24 января на территории торговых рядов в поселке Быково подмосковного Раменского городского округа произошел пожар.
Отмечается, что очевидцы сообщили спасателям о пожаре на Праволинейной улице в поселке Быково в 05:20.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 05:30 наблюдалось горение кровли на площади 450 квадратных метров.
Электрифицированные одноэтажные торговые ряды, находящиеся под общей кровлей, не функционируют. Локализовать возгорание на указанной площади удалось в 06:14, открытое горение ликвидировали в 07:17.
На месте работают 11 единиц техники и 39 человек. Эвакуация не объявлялась.
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