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Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Наро‑Фоминском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 29 Января 2020, 12:10
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в подмосковном Наро-Фоминском округе обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет угрозы для населения.
Отмечается, что в 16:00 28 января от оперативного дежурного ЕДДС Наро-Фоминского округа в МЧС поступил сигнал об обнаружении минометной мины времен ВОВ на берегу реки Нары.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Наро-Фоминский. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ (в/ч 19612) на 29 января.
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