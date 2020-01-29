29января 2020
среда
|
7 человек пострадали в ДТП в Ленинском округе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 29 Января 2020, 12:15
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что легковой автомобиль, маршрутка и «Газель» столкнулись на трассе в Ленинском округе Подмосковья, в результате ДТП семь человек пострадали, их осматривают врачи.
Отмечается, что 28 января около 20:00 на 2 километре автодороги М-2 «Крым-Федюково» (Ленинский округ Московской области) произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen с маршрутным транспортным средством Mercedes и автомашиной «Газель».
Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу для встречного движения и спровоцировал ДТП.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером -1 +1 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры