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Неизвестные сообщили «минировании» нескольких больниц в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 30 Января 2020, 12:13
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в здании администрации в Мытищах, в двух корпусах больницы в Балашихе и больнице Химок оказались ложными.
Отмечается, что на номер 112 поступил звонок о «минировании» здания администрации городского округа Мытищи, находящегося по адресу: Новомытищинский проспект, дом 36/7. Проведена эвакуация 565 человек, детей нет.
Сообщение об угрозе взрыва в двух корпусах Балашинской центральной районной больницы поступило на электронную почту учреждения. Из больницы эвакуировали 782 человека, из них 43 ребенка.
Аналогичное сообщение получила клиническая больница №119 города Химки. Эвакуация не проводилась.
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