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Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Рузском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 31 Января 2020, 12:11
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что в подмосковном Рузском городском округе произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса.
Отмечается, что в 21:50 30 января от оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии с общественным транспортом. В пассажирском автобусе №21, следовавшем по маршруту Тучково - Руза, находились 10 человек: водитель и девять пассажиров, детей нет.
Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области подчеркнул, что в аварии пострадали пять человек, их доставили в медицинское учреждение.
В результате происшествия движение на автодороге не перекрывалось, возгорания не было.
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