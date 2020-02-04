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Два человека пострадали в результате массового ДТП с участием автобуса в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Февраля 2020, 12:33
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что крупная авария с участием трех легковых машин и автобуса произошла на восьмом километре Углического шоссе в Сергиево-Посадском городском округе.
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 3 февраля.
В результате ДТП два человека пострадали, также произошло возгорание одной из легковушке.
Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшей аварии.
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