12февраля 2020
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В Химках задержали домушников, которые обнесли квартиры жителей на 9 млн рублей
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Online-интервью
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 12 Февраля 2020, 12:13
Как информируется на сайте «МВД Медиа», что сотрудники полиции задержали в подмосковных Химках двоих рецидивистов, которые специализировались на квартирных кражах.
Отмечается, что злоумышленники с помощью отмычек вскрыли входную дверь квартиры в доме по улице Ватутина, после чего украли оттуда деньги и наручные часы. Сотрудники полиции установили подозреваемых по камерам видеонаблюдения и при участии Росгвардии задержали их.
В ходе обысков по местам проживания обнаружены и изъяты радиостанции, мобильные телефоны, средства слежения, ювелирные украшения, наручные часы, ноутбуки, банковские карты, денежные средства, отмычки и другие предметы.
Задержанные проверяются на причастность к шести аналогичным преступлениям, общий ущерб от которых превысил 9 миллионов рублей.
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