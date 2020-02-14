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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Чехове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 14 Февраля 2020, 10:43
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в подмосковном Чехове около реки Чалвенка.
Отмечается, что от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Чехов в отделение ГУ МЧС России по Московской области поступил сигнал об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
На месте обнаружения боеприпаса выставили охрану силами местного ОВД. Изъятие и уничтожение находки запланировано на 14 февраля.
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