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Детей убившего жену в Подмосковье мужчины возьмет под опеку бабушка
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 17 Февраля 2020, 11:48
Как сказано в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, бабушка возьмет под опеку четверых детей, чей отец накануне убил их мать и покончил с собой в подмосковном Селятине.
Преступление было совершено в общежитии деревни Селятино Наро-Фоминского городского округа. Мужчина из охотничьего обреза выстрелил в голову супруге, после чего покончил с собой. Все это произошло на глазах его сына 2009 года рождения.
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