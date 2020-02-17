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Два человека пострадали в результате столкновения фуры и автобуса в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 17 Февраля 2020, 11:51
Как проинформировал РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, на трассе М-3 «Украина» в Подмосковье столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в результате ДТП пострадали два человека, причины аварии устанавливаются.
«В 5:10 на 53-м километре трассы М-3 «Украина» произошло столкновение фуры и автобуса. В результате происшествия пострадали два человека», - сообщил собеседник агентства.
Он рассказал , что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.
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