18февраля 2020
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Два человека погибли в аварии на трассе в Коломенском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Февраля 2020, 18:44
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, во вторник на седьмом километре трассы Коломна – Левино столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибло два человека .
«По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, один получил травмы и был госпитализирован», - сказано в сообщении.
Происшествие случилось во вторник около 15:00. Сотрудники ДПС ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте аварии.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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