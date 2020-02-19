19февраля 2020
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Восемь человек спасли при тушении пожара в доме во Внукове
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Происшествия — 19 Февраля 2020, 09:54
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по городу Москве, 7-х взрослых и одного ребенка спасли в ходе тушения возгорания в жилом доме на западе столицы.
Пожарным сказали о происшествии в 06:13 в среду. Пожар вспыхнул по адресу: Большая Внуковская улица, дом 15.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе тушения пожара на шестом этаже в приквартирном холле были спасены два человека с горящего этажа и шесть с вышерасположенных этажей (один из них ребенок)», - сказано в сообщении.
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