19февраля 2020
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Вымогатели более недели удерживали должника в подмосковной квартире
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Февраля 2020, 09:56
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области , подмосковные полицейские задержали в Ступине троих местных жителей, которые подозреваются в вымогательстве 220 тысяч рублей у уроженца Узбекистана.
На улице Калинина злоумышленники насильно посадили 26-летнего мужчину в автомобиль. Затем они привезли его в квартиру, которая принадлежит одному из нападавших.
Полицейские установили и задержали троих подозреваемых, ими оказались мужчины в возрасте от 28 до 38 лет, двое из которых ранее судимы.
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