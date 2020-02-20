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В аварии на Минском шоссе в Подмосковье пострадали 6 человек
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 20 Февраля 2020, 10:25
Как рассказал РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, на Минском шоссе произошла авария с участием грузового автомобиля, в результате происшествия пострадали шесть человек.
«58-ой километр Минского шоссе. Произошло столкновение двух транспортных средств: грузовой автомобиль Volvo и легковой ВАЗ. В результате шесть человек пострадали», - сообщил собеседник агентства.
Он также добавил, среди пострадавших были пассажиры легкового автомобиля. На месте аварии работают сотрудники ДПС и скорой помощи.
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