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Более 40 детских садов проверили в Подмосковье из‑за сообщений о «минировании»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Февраля 2020, 11:06
Как передается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, более 7,3 тысячи человек эвакуировали из детских садов в Московской области из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва, после проверки свыше 40 детсадов информация о минировании не подтвердилась.
От ГУ МВД Московской области 20 февраля поступила информация о том, что в Останкинский суд Москвы поступило анонимное сообщение на электронную почту о минировании детских садов на территории Подмосковья.
После обследования кинологическими расчетами от ОМВД всех объектов информация о наличии взрывоопасных предметов не подтвердилась.
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