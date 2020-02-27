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Тело мужчины выловили из Москвы‑реки в Одинцовском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 27 Февраля 2020, 11:06
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что тело мужчины достали из Москвы-реки на Рублевской станции водоподготовки в селе Знаменское подмосковного Одинцовского городского округа.
Отмечается, что 26 февраля в 12:15 поступил сигнал о том, что из Москвы-реки силами ПСЧ-244 «Мособлпожспаса» извлечено тело мужчины 1981 года рождения.
Труп находился в не оборудованном для купания месте. Погибшего направили в морг города Одинцово. По факту произошедшего ведется следствие.
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