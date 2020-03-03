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Более 40 детсадов проверили в Подмосковье из‑за угрозы взрыва
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 3 Марта 2020, 12:11
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в Подмосковье провели эвакуацию людей из 45 детских садов из-за информации о заложенных бомбах, которая поступила 2 марта в столичный Савеловский суд.
Отмечается, что всего в 31 городском округе Московской области были проверены 45 детских садов. Было эвакуировано 5493 человека, из них 4432 ребенка и 1061 работник.
Все здания обследовали кинологи с собаками. Информация об угрозе взрыва не подтвердились.
Кроме того, накануне в Подмосковье поступило сообщение о минировании железнодорожной станции Одинцово. Эвакуацию пассажиров проводить не стали.
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