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Угроза взрыва в отделении банка в Электростали не подтвердилась
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Происшествия — 4 Марта 2020, 12:08
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что эвакуацию людей провели из здания банка в подмосковном городском округе Электросталь после анонимного звонка о минировании, взрывное устройство в банке не обнаружили.
Уточняется, что утром в минувший вторник, 3 марта, аноним позвонил в дежурную часть и сообщил о минировании отделения банка ВТБ, который находится по адресу: проспект Ленина, дом №30/13. Помещения банка и прилегающую территорию обследовали кинологи с собаками.
Наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось.
После поступления сообщения о минировании из здания банка были эвакуированы 14 человек.
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