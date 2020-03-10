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Пожар произошел в жилом доме в Орехово‑Зуеве
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Происшествия — 10 Марта 2020, 12:03
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что пожар произошел в одноэтажном жилом доме на четыре семьи в Орехово-Зуевском городском округе, пострадавших нет.
Отмечается, что общая площадь возгорания здания на улице Железнодорожная составила 480 квадратных метров.
В 18:47 пожар был полностью потушен. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. К тушению привлекались 30 человек и девять единиц техники.
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