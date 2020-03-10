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Два человека пострадали в ДТП в Шатуре
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Марта 2020, 12:05
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в городском округе Шатура на дороге между деревнями Слобода и Петровское после столкновения легковушек пострадали два человека.
Отмечается, что в результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Пострадали два человека.
Движение на дороге в результате ДТП не перекрывалось. Обстоятельства аварии выясняются.
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