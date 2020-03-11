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Свыше 600 г мефедрона изъяли у наркодилера в Балашихе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Марта 2020, 12:08
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что в Подмосковье дорожные полицейские совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Балашихинское» задержали 28-летнего выходца из Татарстана, которого подозревают в сбыте крупной партии психотропных веществ.
Уточняется, что автомобиль с подозреваемым задержали на 23-м километре трассы М-7 «Волга». При обыске стражи порядка нашли и изъяли сверток с комкообразным веществом и порошком светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является психотропным веществом – мефедроном. Общая масса наркотика составила более 600 граммов.
Отмечается, что мужчина, находившийся на пассажирском сидении, пояснил, что запрещенное вещество принадлежит ему. Наркотики приобрел он у дилера в Подмосковье через тайник-закладку и перевозил в Набережные Челны.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку психотропных веществ». Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент он находится под стражей.
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