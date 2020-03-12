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Мужчину убили в квартире в Люберцах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 12 Марта 2020, 12:37
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что тело мужчины 1949 года рождения обнаружили в квартире дома в поселке Красково городского округа Люберцы, подозреваемого в убийстве задержали.
Уточняется, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области хозяин квартиры 1985 года рождения.
Как установили сотрудники полиции, что между мужчинами произошла ссора. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
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