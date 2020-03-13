13марта 2020
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Женщина украла более 200 тыс рублей в Одинцовском округе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 13 Марта 2020, 12:11
Как информируется на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области, что неизвестная украла кошелек в Одинцовском городском округе у местного жителя, сумма ущерба составила 270 тысяч рублей.
Уточняется, что по результатам работы следственного комитета сотрудники полиции задержали 21-летнюю местную жительницу.
По данному факту сотрудником Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
В отношении подозреваемой избрана мера наказания в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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