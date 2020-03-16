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Один человек пострадал при пожаре в квартире в Сергиевом Посаде
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Происшествия — 16 Марта 2020, 12:16
Как информируется на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области, что пожарные ликвидировали возгорание в квартире на бульваре Кузнецова в Сергиевом Посаде, при пожаре пострадал один человек.
Отмечается, что 15 марта в 12:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о пожаре в квартире по адресу: Сергиев Посад, бульвар Кузнецова.
В 13:32 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Пожар тушили 16 человек и четыре единицы техники.
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