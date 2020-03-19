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Пожар произошел в таунхаусе в Люберцах
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Происшествия — 19 Марта 2020, 12:12
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что в поселке Томилино на улице Твардовского, 3, в Люберцах в двухэтажном таунхаусе произошел пожар, 20 человек самостоятельно покинули здание.
Уточняется, что пожар произошел вечером 18 марта.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось (около 19:30) горение таунхауса на втором этаже (мансарда и кровля) на площади 80 квадратных метров.
Локализовать пламя удалось в 20:19. Спустя два часа спасатели уже ликвидировали последствия пожара.
В происшествии никто не пострадал, 20 человек самостоятельно покинули здание еще до приезда спасателей. Все они размещены у родственников. В настоящее время службы МЧС устанавливают причины возгорания.
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