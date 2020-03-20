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Рабочий погиб при укладке трубопровода в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 20 Марта 2020, 12:02
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области, что следователи инициировали проведение доследственной проверки после смерти 39-летнего разнорабочего в Химках, который погиб при укладке трубопровода от удара тросом по голове.
Уточняется, что инцидент произошел 19 марта. Погибший в составе бригады выполнял работы по выносу водопроводной канализации.
Предварительно установлено, что при укладке трубопровода в траншею с помощью экскаватора сорвалась труба троса и ударила по голове рядом стоящего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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