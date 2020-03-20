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В Подмосковье задержали студента, нелегально продававшего снюсы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 20 Марта 2020, 12:10
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции в Подольске задержали и привлекли к административной ответственности студента, который продавал снюсы через интернет.
Уточняется, что правоохранители в ходе мониторинга одной из социальных сетей выявили сообщества, в которых размещались объявления о продаже жевательных смесей – снюсов. Представившись покупателями, полицейские созвонились с продавцами по указанному в интернете номеру телефона и договорились о встрече на парковке одного из торговых центров города.
В результате оперативно-розыскных мероприятий при передаче денежных средств сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 21-летнего местного жителя.
В ходе осмотра его автомобиля оперативниками была изъята коробка, в которой находилась 201 единица различных наименований никотиносодержащих смесей, готовых к продаже.
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