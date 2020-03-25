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Мину времен ВОВ обнаружили в подмосковном Клину
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 25 Марта 2020, 12:09
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли в селе Селинское подмосковного городского округа Клин.
Уточняется, что находку обнаружили днем 24 марта.
Отмечается, что поступил сигнал об обнаружении минометной мины времен ВОВ по адресу: городской округ Клин, село Селинское. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана. Изъятие и уничтожение мины запланировали на среду.
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