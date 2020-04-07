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Тело женщины обнаружили в Орехово‑Зуевском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Апреля 2020, 19:49
Как сказано в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета по Московской области, в Орехово-Зуевском городском округе в дренажной трубе у частного дома обнаружили тело 46-летней женщины, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Тело обнаружили 5 апреля в деревне Минино Орехово-Зуевского городского округа. Убийцей оказался 45-летний сожитель потерпевшей.
Женщина погибла в результате закрытой черепно-мозговой травмы. К моменту обнаружения потерпевшей давность наступления смерти составляла около суток.
Сейчас по данному уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление законодательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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