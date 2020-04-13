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Сорок человек эвакуировали из общежития МВД в Долгопрудном из‑за пожара
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Происшествия — 13 Апреля 2020, 12:10
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, пожар произошел на восьмом этаже общежития МВД Подмосковья в городском округе Долгопрудный, из здания эвакуировали сорок человек.
12 апреля от очевидца поступило сообщение о пожаре в общежитии МВД Московской области по адресу: городской округ Долгопрудный, улица Пацаева, дом 16.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на восьмом этаже общежития. Пожар был локализован на площади 23 квадратных метра», - сказано в сообщении.
Позже пожар полностью потушили.
При пожаре никто не погиб и не пострадал. Кроме того, из общежития были эвакуированы 40 человек, из них 7 детей.
В тушении пожара задействовали 57 человек и 17 единиц техники.
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