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Жителя Подмосковья задержали за попытку обмануть пенсионерку
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 14 Апреля 2020, 12:14
Как информируется на сайте «МВД Медиа» , в столице полицейские задержали лжеврача из Подмосковья, подозреваемого в попытке мошенничества в отношении пенсионерки.
Почувствовав, что пожилая женщина сильно испугалась, мошенник предложил купить требуемое для лечения лекарство, цена которого превышала 500 тысяч рублей. Пенсионерка сняла в банке деньги, а затем договорилась о встрече с курьером на Митинской улице.
В момент передачи денег подозреваемый в мошенничестве был задержан. Им оказался ранее судимый житель Подмосковья.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьями 30 и 159 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения - заключение под стражу.
В настоящие время полицейские проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности мошенника.
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