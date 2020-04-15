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Пожар произошел на строительном рынке в Одинцове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Апреля 2020, 11:42
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в подмосковном Одинцове произошел пожар на строительном рынке АО «Парк Авеню Моторс», в результате возгорания никто не пострадал.
Сообщение о пожаре поступило поздно вечером 14 апреля.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (по адресу: улица Внуковская, 13 - ред.) наблюдалось горение внутри павильона на площади 30 квадратных метров», — сказано в сообщении.
Спасатели остановили распространение пламени на первом этажа 29-го павильона в 23:32. Спустя полтора часа завершилась ликвидация последствий пожара. Сведений о пострадавших не поступало.
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