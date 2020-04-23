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Мужчина разбил металлической трубой мониторы банкоматов в Краснознаменске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Апреля 2020, 10:15
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в порче банкоматов в Краснознаменске.
Мужчина разбил металлической трубой мониторы банкоматов, которые расположены в магазинах на улицах Гагарина и Шлыкова в Краснознаменске.
«После изучения записей камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний местный жителей», - сказано в сообщении.
У него в квартире обнаружили и изъяли трубу, которую он использовал при совершении преступления.
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